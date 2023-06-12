الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

نائب وزير الخارجية يشارك فى اجتماع الدول العربية والجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ

السفير حمدي سند لوزا
السفير حمدي سند لوزا

شارك السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في الاجتماع التشاوري الثاني على المستوي الوزاري للدول العربية والدول الجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ، والذي عُقد بالعاصمة السعودية "الرياض"، اليوم الإثنين.

وأوضح نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في كلمته خلال الاجتماع، أن مصر حرصت على التشاور الوثيق مع الدول الجزرية في إطار الإعداد وخلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ، وهو ما أدى إلى نجاح المؤتمر في استصدار قرار تاريخي بتأسيس صندوق لتمويل ودعم الخسائر والأضرار.

وأشار السفير حمدي لوزا إلى ما تشهده الساحة الدولية من استقطاب سياسي واقتصادي وتجاري، وأهمية التشاور والتنسيق بين الدول العربية والدول الجزرية الصغيرة للحفاظ على حرية الملاحة وضمان الأمن البحري وأمن سلاسل الإمداد، فضلًا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

وطالب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بدعم الدول الجزرية الصغيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تتفق مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

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نائب وزير الخارجية يشارك فى اجتماع الدول العربية والجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ

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