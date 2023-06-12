عقب التتويج.. «كولر» رابع مدرب أجنبى يقود الأهلى للفوز بأبطال إفريقيا

إنجاز رائع حققه الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا (2022-2023)، على حساب الوداد المغربي، ليحقق النادي الأحمر، اللقب الحادي عشر في تاريخه، ويعزز صدارته لقائمة البطولة الأعرق في القارة السمراء.

وتوج الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تحقيقه تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي للبطولة، بعد أن استفاد ممثل الكرة المصرية من فوزه ذهابًا بالقاهرة، بهدفين لهدف.

وانضم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، إلى قائمة المدربين الأجانب الذين ساهموا في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والذين يستعرضهم «الدستور» في التقرير التالي:

لقب أول بقيادة إنجليزية

اللقب الأول الذي حققه الأهلي بقيادة فنية أجنبية، كان لقب كأس الأندية الإفريقية أبطال الدوري 1987.

وحقق الأهلي، لقب البطولة، تحت قيادة الإنجليزي جيف باتلر، الذي قاد الفريق للفوز على الهلال السوداني، بهدفين دون رد، في لقاء إياب الدور النهائي، بعد أن تعادل الفريقان ذهابًا في أم درمان، دون أهداف.

رباعية رائعة لمانويل جوزيه

قاد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بقيادته الأهلي، نحو الفوز بأربعة ألقاب لدوري الأبطال.

اللقب الأول لجوزيه مع القلعة الحمراء، كان في نسخة عام 2001، وتوج بها الأهلي، بالفوز في الدور النهائي على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

اللقب الثاني لجوزيه مع الأهلي، كان عام 2005، عندما قاده للفوز بالكأس على حساب النجم الساحلي التونسي.

وقاد جوزيه، الأهلي، للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2006، بعد الفوز على الصفاقسي التونسي، في مباراة إياب الدور النهائي، بهدف تاريخي لمحمد أبوتريكة، بعد أن تعادل الفريقان ذهابًا بهدف لمثله.

اللقب الرابع، الذي حققه جوزيه مع الأهلي، كان عام 2008، عندما ساهم في تتويج الفريق بدوري الأبطال، على حساب القطن الكاميروني.

ثنائية رائعة لبيتسو موسيماني

كتب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اسمه ضمن المتوجين مع الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، بقيادته الفريقين للقبي نسختي (2019-2020)، (2020-2021).

وقاد موسيماني، للفوز بلقب (2019-2020)، بالفوز على الزمالك، في لقاء نهائي القرن الشهير، بهدفين مقابل هدف.

وقاد موسيماني، الأهلي لحصد لقب دوري الأبطال (2020-2021)، بالفوز في المباراة النهائية على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة.