الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن استعادة القرية الرابعة فى شرق دونيتسك

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلن مسئولون عسكريون أوكرانيون، الإثنين، عن أن قواتهم استعادت قرية أخرى في الجنوب الشرقي من القوات الروسية من بين أول النجاحات الصغيرة في العمليات الهجومية المضادة مع استمرار العملية الروسية في أوكرانيا. 

وحذر محللون ومسؤولون عسكريون غربيون من أن محاولة تخليص أوكرانيا من القوات الروسية الراسخة وذات التسليح القوي والمهارة قد تستغرق سنوات، كما أن نجاح أي هجوم مضاد أوكراني ليس مؤكدًا على الإطلاق.

وأشاروا إلى أن القتال الأخير على الحافة الغربية لخط أمامي يبلغ طوله 1000 كيلومتر (600 ميل) كان معقدًا بسبب اختراق السد الذي أرسل مياه الفيضانات عبر جزء من نهر دنيبر يفصل بين الجانبين.

وكتب نائب وزير الدفاع حنا ماليار، اليوم الإثنين، على تطبيق Telegram أن العلم الأوكراني كان يرفرف مرة أخرى فوق قرية Storozhov في منطقة دونيتسك الشرقية. 

وقبل ذلك بيوم، قال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم استولت على ثلاث قرى صغيرة أخرى قريبة - بلاهوداتني وماكاريفكا ونسكوتشني - جنوب بلدة فيليكا نوفوسيلكا.

وقال فلاديمير روجوف، المسؤول بالإدارة المعينة من قبل موسكو لمنطقة زابوريهيجا  في الطرف الغربي من خط المواجهة، إن "معارك عنيفة تدور رحاها" في المنطقة يوم الاثنين، تشمل المدفعية الروسية وقذائف الهاون والقوة الجوية.

وهى جزء من منطقة تمتد فيها الخطوط الأمامية الروسية إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا على الرغم من عمق بضعة كيلومترات فقط (أكثر من ميل واحد) فقد أصبح النتوء أحد بؤر القتال العنيف العديدة في الأيام الأخيرة على طول الخط الأمامي الذي يقطع جنوب وشرق أوكرانيا.

وعلى الرغم من صغر حجمها ، فإن الاستيلاء على القرى هو توغل في الخط الأول للدفاعات الروسية ويمكن أن يسمح للقوات الأوكرانية بمحاولة توغل أعمق في المناطق المحتلة. 

وتسيطر القوات الروسية على أراض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو خمس إجمالي الأراضي الأوكرانية - على الرغم من أن هذا أقل بكثير مما كانت تحتفظ به قبل الهجمات المضادة الأوكرانية في العام الماضي التي استعادت مدينة خاركيف الشمالية ومدينة خيرسون الجنوبية من بين أماكن أخرى.

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