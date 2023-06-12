الإعدام شنقا لقاتل سيدة ونجلها في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه الدائرة الثالثة في حكمها الصادر، مساء اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لمزارع متهم حضوريا بقتل ربة منزل وابنها خنقًا بغرض سرقة منقولاتها الذهبية بعزبة البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة.

وكشف أمر الإحالة الصادر بشأن المتهم في أحداث القضية رقم 302 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 6 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ قتل عن أن المتهم "أ.م.ا"، ويقيم بعزبة البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق المجني عليها ه.ط.ا، ونجلها عمدًا، عندما دلف إلى مسكنها خلسة.