عقب تتويج الأهلى بدورى الأبطال.. تعرف على التصنيف الجديد للأندية الإفريقية

حقق نادي الأهلي اللقب الحادي عشر لدوري أبطال إفريقيا، وعزز صدارته لقائمة البطولة الأعرق في القارة السمراء الأحد.

وتوج الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تحقيقه تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي للبطولة، بعد أن استفاد ممثل الكرة المصرية من فوزه ذهابًا بالقاهرة، بهدفين لهدف.

تتويج الأهلي، منحه ميزة إضافية، بتعزيز صدارته لتصنيف الأندية الإفريقية، قبل انطلاق الموسم الجديد لبطولات «كاف» للأندية.

كيفية حساب تصنيف الأندية الإفريقية

وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإنه يتم احتساب تصنيف الأندية كل خمس سنوات، حيث سيتم وضع تصنيف الموسم الجديد، حسب نتائج كل نادٍ في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية في الفترة بين موسم 2018-2019 إلى موسم 2022-2023.

وفي دوري الأبطال، يحصل بطل المسابقة على 6 نقاط، بينما يحصل الوصيف على 5 نقاط.

ويحصل الفريقان الخاسران من الدور نصف النهائي، على 4 نقاط، بينما يحصل الفريقان الخاسران من الدور ربع النهائي، على 3 نقاط.

وتحصل الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، على نقطتين، بينما تحصل الفرق التي حلت في المركز الرابع على نقطة واحدة.

وفي كأس الكونيفدرالية، يحصل بطل المسابقة، على 5 نقاط، بينما يحصل الوصيف على 4 نقاط.

ويحصل الفريقان الخاسران من الدور نصف النهائي، على 3 نقاط، بينما يحصل الفريقان الخاسران من الدور ربع النهائي، على نقطتين.

وتحصل الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، على نقطة واحدة، بينما تحصل الفرق التي حلت في المركز الرابع على نصف نقطة.

وقبل انطلاق الموسم الجديد، سيتم احتساب نقاط موسم 2022-2023 في 5، على أن يتم احتساب نقاط موسم 2021-2022 في 4

ويتم احتساب نقاط موسم 2020-2021 في 3، بينما يتم احتساب نقاط موسم 2019-2020 في 2، على أن يتم احتساب نقاط موسم 2018-2019 في 1.

ووفقًا للمعادلات الحسابية، فإن الأهلي واصل محافظته على صدارة تصنيف الأندية الإفريقية، برصيد 83 نقطة، يليه الوداد البيضاوي المغربي، برصيد 74 نقطة.

ويأتي الترجي التونسي ثالثًا، برصيد 56 نقطة، ثم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المركز الرابع، برصيد 51 نقطة، ومن خلفه الرجاء البيضاوي المغربي، في المركز الخامس، بنفس الرصيد.

وتقدم الزمالك، مركزًا واحدًا ليحتل المركز السادس، في تصنيف الموسم الجديد، برصيد 39 نقطة، بعدما كان يحتل المركز السابع في التصنيف السابق.

تصنيف الأندية الإفريقية لموسم 2023-2024

1- الأهلي 83 نقطة

2- الوداد المغربي 74 نقطة

3- الترجي التونسي 56 نقطة

4- صن داونز الجنوب إفريقي 51 نقطة

5- الرجاء المغربي 51 نقطة

6- الزمالك 39 نقطة

7- نهضة بركان المغربي 37 نقطة

8- شباب بلوزداد الجزائري 36 نقطة

9- سيمبا التنزاني 35 نقطة

10- بيراميدز 35 نقطة

11- بيترو أتلتيكو الأنجولي 33.5 نقطة

12- شبيبة القبائل الجزائري 31 نقطة

13- مازيمبي الكونغولي 30.5 نقطة

14- حوريا الغيني 29 نقطة

15- اتحاد العاصمة الجزائري 15 نقطة

16- أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 24 نقطة

17- الهلال السوداني 23 نقطة

18- يانج أفريكانز التنزاني 20 نقطة

19- آسيك ميموزا الإيفواري 20 نقطة

20- النجم الساحلي التونسي 20 نقطة