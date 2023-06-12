الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اللجنة الليبية المشتركة «6+6» تحيل رسميًا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة للبرلمان

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

أحالت اللجنة الليبية المشتركة "6+6"، الإثنين رسميًا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، وقانون انتخاب مجلس الأمة في ليبيا.

جاء ذلك بعد توافق أعضاء اللجنة المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري على مسودة مشروع القانون خلال اجتماعهم الفترة الماضية في مدينة بوزنيقة المغربية.

وطالبت اللجنة المشتركة في بيانها إلى رئيس البرلمان خلال جلسة المجلس اليوم في بنغازي إصدار القانونين طبقًا لما نصّت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الـ13. 

وقال عقيلة صالح في وقت سابق، خلال جلسة البرلمان اليوم، إنهم قاموا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، كما أصدروا القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري الـ13، وشكلوا لجنة "6+6"، وأصدر سابقًا قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

وأوضح عقيلة صالح أنه ذهب إلى المغرب، لأن المغاربة رأوا أن حضوره من الناحية المعنوية والسياسية مهم. 

فيما قال عضو مجلس النواب، جبريل اوحيدة، خلال الجلسة، إنه ليس من حق مفوضية الانتخابات التدخل في شروط الترشح وغيرها، بالأخص فيما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية.

النواب الليبية عقيلة صالح ليبيا بنغازي

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