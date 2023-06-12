الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسباب رفض الأهلى التعاقد مع مهاجم سانت إيتيان الفرنسى

الإيفواري جان فيليب
الإيفواري جان فيليب كراسو

كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء النقاب عن حقيقة مفاوضات إدارة الكرة مع الإيفواري جان فيليب كراسو مهاجم سانت إيتيان الفرنسي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كل ما تردد عن مفاوضات الأهلي مع كراسو ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أن كل ما قيل في هذا الشأن اجتهادات ومجرد شائعات في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تقدم عروضًا بهذه الأرقام الكبيرة التي تخالف سقف التعاقدات داخل صفوف الفريق الأول بنادي الأهلي بجانب أن كولر لم يحسم قراره لانشغاله طوال الأيام الماضية بالنهائي الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع لجنة التخطيط والسويسري، خلال الساعات القادمة، سيكون حاسمًا في ملف الصفقات واللاعبين المرشحين لارتداء الفانلة الحمراء خلال الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية فرنسية أكدت أن نادي الأهلي يستهدف التعاقد مع جان كراسو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة الأهلي جان فيليب كراسو الاهلى الانتقالات الصيفية المقبلة التخطيط

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