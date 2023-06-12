الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لنتائج أفضل.. كيف تستعد لامتحان اليوم الثاني من الثانوية العامة؟

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مر اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، ليستعد الطلاب لليوم الثاني، لذا ومن خلال القيام ببعض الأشياء البسيطة في وقت مبكر يمكنك التأكد من أنك واثق وجاهز لأي شيء يأتي في الاختبار.

الدراسة مبكرًا
امنح نفسك وقتًا كافيًا لمراجعة المادة التي تمت تغطيتها،  لاتقوم بترك نفسك قبل ليلة الامتحان ابدأ من الآن

اقرأ كامل ملاحظاتك التي ستكون في الامتحان
سوف ينعش ذاكرتك من المواد ويساعدك على تذكر ما تعلمته، سيساعدك ذلك أيضًا على إطلاعك على جميع المعلومات الموجودة في ملاحظاتك، ومكان وجودها في ملاحظاتك حتى تعرف مكان العثور عليها، وما قد يكون مفقودًا من ملاحظاتك، قرر ما إذا كنت تعتقد أن ملاحظاتك كافية للدراسة منها، هل فاتتك أي دروس؟ هل بعض ملاحظاتك مفقودة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تحتاج إلى استعارة ملاحظات من صديق.


اسأل معلمك عن مادة الاختبار
تتمثل إحدى أسهل الطرق لبدء عملية الدراسة في معرفة ما يوجد في الاختبار مباشرةً من معلمك، سيقدم العديد من المعلمين بعض الإرشادات حول ما سيتم تغطيته وما لن يتم تغطيته في الامتحان

راجع منهجك الدراسي
المنهج هو مخطط تفصيلي لكل شيء يجب أن تتعلمه على مدار الفصل الدراسي، نه مكان جيد للبدء في فهم الأفكار والموضوعات الرئيسية التي يجب أن تتعلمها من الفصل، راجعه وحدد العناوين والعناوين الفرعية، واعرف الأقسام التي ستحتاج إلى مراجعتها.


أعد قراءة الاختيارات المهمة من الكتاب المدرسي

يجب إعادة قراءة جميع الأقسام المعنونة من الكتاب من منهجك الدراسي حتى تتمكن من سحب المعلومات المهمة، أثناء إعادة قراءة هذه الأقسام ضع في اعتبارك المفاهيم الرئيسية التي من المفترض أن تتعلمها من تلك الأقسام.

اختبر نفسك
بمجرد تدوين كل شيء  اختبر نفسك استمر في مراجعة الأسئلة التي أخطأت فيها حتى تحصل عليها بشكل صحيح، قد تختبر نفسك لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك، ثم تأخذ قسطًا من الراحة.

امتحانات الثانوية العامة الاستعداد للامتحان منهج الدراسي كتاب مدرسي مادة الاختبار

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