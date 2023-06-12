"الوطنية للتدريب" تعلن دعمها الأولى على ”إعدادية كفرالشيخ" حتى تخرجها فى الجامعة

التقت الدكتورة رشا راغب- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- بالطالبة منة الله عماد، الحاصلة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفرالشيخ.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبني الطالبة تعليميًا، لدعم تفوقها العلمي؛ وجاء هذا التكليف في إطار الدور الذي تلعبه الأكاديمية من رعاية واحتضان المواهب الشابة، سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، والتى كانت قد أطلقتها الأكاديمية فى مايو هذا العام .

ورحبت د. رشا بالطالبة منة الله، وصرحت بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب ستقدم الدعم الكامل للطالبة المتفوقة حتى تخرجها فى الجامعة، وأعربت عن فخرها بتفوقها واجتهادها رغم الظروف والعقبات الصعبة التي تواجهها، لكنها لم تمنعها من مواصلة تحقيق هدفها وحلمها من أجل الوصول إلى وجهتها المنشودة وهى الالتحاق بكلية الطب.

كما شددت راغب على أن الرئيس السيسي لديه اهتمام خاص بالشباب، فهم دائمًا في مقدمة الملفات التي يوليها سيادته اهتمامًا بالغًأ؛ إيمانًا بقوة الشباب المصري وقدرته على تغيير ملامح مستقبل مصر للأفضل.

جدير بالذكر أنه في إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، كانت قد أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك بينهما عن تبنيهما الطالبة المتفوقة "منة الله عماد" والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى محافظة كفرالشيخ.

وتتكفّل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها في الجامعة.