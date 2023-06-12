الإسماعيلى يخوض وديتين أمام دمياط والمصرى خلال التوقف الدولى

أنهى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، الاتفاق على خوض الفريق الأول لكرة القدم، مباراتين وديتين، أمام المصري ودمياط، الخميس والإثنين المقبلين، استعدادًا للقاء أسوان في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء 29 يونيو الحالي باستاد الإسماعيلية.

وألزم حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، لاعبي الفريق بالانتظام في مران، اليوم الإثنين، المسائي، بعد انتهاء راحتهم السلبية لمدة 72 ساعة في أعقاب مواجهتهم الأخيرة أمام طلائع الجيش التي خسروا نتيجتها بهدفين نظيفين، بوجود كل من محمد صبحي أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم وإياد العسقلاني وحمدي النقاز وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد دسوقي وكريم الديب وعصام صبحي ومحمد نصر وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد عبدالسميع ومحمد حسن وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي ومحمد مخلوف ومحمود الشبراوي ومحمد خليفة وعمر الساعي وصالح جمعة وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس الشواط وأبوبكر حمزة الجمل فضلا عن الناشئين الستة محمد زيدان وعبدالله السعيد ومحمد وجدي وعبدالله حسني ومحمد خطاري وبشار أشرف مواليد 2004 وحتى 2001.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي حاليًا تضم الحارس محمد فوزي الذي يخضع للتأهيل بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة بالنادي والأطقم المعاونة له فيما تخلف عن التدريب الحارس عبدالله جمال وزملاؤه إياد العسقلاني ومحمد عمار ومحمد بيومي ومروان حمدي ومحمد عبدالسميع ومصطفى فارس للمشاركة مع فريق أمل النادي في مباراته الليلة أمام المنتخب الأوليمبي اليمنى بأحد الملاعب الفرعية الملحقة بفندق يطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.