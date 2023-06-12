محافظ سوهاج: تعيين 609 منهم 11 من "ذوى الهمم" خلال مايو الماضى

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مديرية العمل بالمحافظة عينت 609 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 "من ذوي الهمم"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 297 فرصة عمل، منهم 17 "من ذوي الهمم"، خلال مايو الماضي.

من جانبه أوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد وكيل وزارة العمل بسوهاج أنه تم خلال مايو الماضي صرف 162 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ69 عاملا مشتغل، منها 106 آلاف جنيه منحة مولود لـ53 عاملا، و24 ألف جنيه لـ8 عمال منح زواج، وإعانة وفاة لعاملين بمبلغ 20 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لـ6 عمال غير منتظم بمبلغ 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه قد تقرر صرف منحتي عيد الفطر وعيد العمال لعام 2023 لـ 7524 عاملا بمبلغ 7 ملايين و524 ألف جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 18 ألف جنيه، بين عمليات جراحية صغري وكبري لـ 6 عمال، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 180 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 11 عامل بمنظومة العمال المستفيدين المشتغلين، ليصبح إجمالي العمال المسجلين بقاعدة العمالة غير المنتظمة 7524 عامل مستفيد مشتغل.

وأضاف أن المديرية استخرجت 821 شهادة قياس مستوى المهارة، و821 تصريح مزاولة الحرفة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 161 منشأة أخرى، كما تمت إقامة 4 ندوات تفتيش عمالي، و9 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 270 عاملا وعاملة.

وفي مجال التشغيل الخارجي، قامت مديرية العمل بسوهاج بمراجعة وتسليم 9 عقود للعمل بدولة الأردن، وعدد 3 عقود للمملكة العربية السعودية.