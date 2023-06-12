الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصاريف ثانوى منازل 2023 بالتفاصيل.. تعرف عليها خلال سطور

الثانوي
الثانوي

يتصدر البحث عن مصاريف ثانوي منازل 2023، البحث عن جوجل بالتزامن مع  استعدادات طلاب الصف الثالث الإعدادي من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد على قدم وساق، لذا يرغب العديد منهم في التعرف على مصاريف ثانوي منازل 2023.

تنسيق ثانوي منازل 2023

يعتبر التعليم من المنزل واحد من الحلول التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع أقل من الحد الأدنى لتنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة في المحافظة التي يسكن فيها الطالب.

تعتبر شهادة طالب الشهادة الإعدادي الملتحق بنظام ثانوي منازل مقيدة ببعض القيود من أبرزها الحرمان من عدد من المزايا التي يحصل عليها طالب الثانوية العامة انتظام، ويحرم عليه الحضور في فصول الثانوية العام انتظام، كما أنه غير مطالب بنسبة غياب وحضور على مدار العام الدراسي، ولا يُطالب منه أي أعمال سنة.

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 ولكن هذا الأمر مثلما يحمل عيوب يحمل مميزات من ضمنها أن طالب ثانوي المنازل أنه يلتحق بإحدى مدارس الثانوية العامة بدون الخضوع لتنسيق القبول في المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها، أضف إلى ذلك أن طالب المنازل يمكن الالتحاق بأية كلية تتوافق مع مجموع الثانوية العامة الخاص به مثله في ذلك مثل طالب الثانوية العامة المنتظم.

مصاريف ثانوي منازل 2023

أما عن المصاريف الخاصة بالثانوي المنزلي 2023، تقع في منطقة وسط بين المصروفات الدراسية المطلوبة من طالب الصف الأول في الثانوية العامة انتظام، وبين طالب الثانوية العامة بنظام الخدمات، مع العلم أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن رسمياً بشكل واضح عن مصاريف ثانوي منازل 2023، إلا أنه سيكون فيما بين 520 جنيه التي يسددها طالب الثانوية العامة المنتظمة و 2220 جنيه والتي يسددها طالب الثانوية العامة خدمات.

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