مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم ببلبيس

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل، نطاق مركز بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس والزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل، أمام مدرسة النصر الخاصة بمدينة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والثاني إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم التحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.