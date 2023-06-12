الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم ببلبيس

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وذلك  إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل، نطاق  مركز بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس والزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل، أمام مدرسة النصر الخاصة بمدينة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والثاني إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم التحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمنية أشخاص أصيب 2 آخرين الأجهزة الأمنية الإسعاف

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

وزير المالية للنواب: موازنة 2023/ 2024 استثنائية نظرًا للظروف العالمية

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

"سُرقت فى 2001".. تفاصيل استرداد مصر جداريتين أثريتين من فرنسا بحكم قضائى

القبض على سائق أتوبيس نقل جماعى لقيامه بطمس اللوحات المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات