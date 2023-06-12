الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد استرداد قطعتين أثريتين.. سفيرنا بفرنسا: نحتفل بإنجاز جديد على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

نظمت السفارة المصرية في فرنسا حفلا بمناسبة استرداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر، وجاء ذلك بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفقا لقناة “إكسترا نيوز”.

وقال علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، خلال كلمته بعد الاحتفال بمناسبة استرداد قطعتين أثريتين بالسفارة المصرية في باريس، إننا نحتفل اليوم بإنجاز جديد على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية باستراداد جمهورية مصر العربية القطعتين الأثريتين اللتين تم نهبهما، والاتين حكمت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي بإعادتهما إلى مصر، فضلا عن حبس المتهم في هذه القضية وتغريمه بسداد تعويضا لمصر”.

وأشاد بالتعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى الأعوام الماضية والذي ساهم بشكل أساسي في التوصل لاسترداد القطعتين الأثريتين، معربا عن تقديره للدعم المستمر المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

 

وكان النائب العام بدأ زيارة رسمية إلى باريس بهدف تعزيز ملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين.

 

وسيشهد برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية رسمية بين النائب العام وعدد من القضاة بالعاصمة الفرنسية باريس في إطار تعزيز التعاون القضائي الوثيق بين الدولتين.

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