استثمارات تخطت المليار دولار.. محطات في تاريخ العلاقات القتصادية المصرية الكورية

وقّع سفير جمهورية كوريا الجديد لدى مصر كيم يونج هيون ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط على موافقة تنفيذ مع صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية لصناعة وتوفير قطارات مترو القاهرة للخطين الثاني والثالث بمقر وزارة التعاون الدولي المصرية، وفقا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية اليوم.

وتقدم الحكومة الكورية من خلال هذه الموافقة، مبلغ 460 مليون دولار أمريكي من إجمالي تكلفة المشروع 656 مليون دولار.

وأعرب السفير كيم الذي تولي منصبه كسفير كوري في 31 من مايو الماضى، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية عقب وصوله مصر، مشيدًا بإبرام هذه الموافقة هو أبرز الأمثلة الذي يشير إلى دفعة تقوية التعاون التنموي بين البلدين، قائلا إن المشروع من المتوقع أن يكون حجر الأساس لمزيد من المشاريع التعاونية بين البلدين في المستقبل فضلا عن أنه سيساهم في تحسين ملموس لمستوى جودة معيشة الشعب المصري.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية تفاصيل الاستثمارات الكورية في مصر.

يوجد في مصر 125 مشروعا كوريا باجمالي استثمارات 341.9 مليون دولار وذلك حتي مارس 2014، وتندرج الاستثمارات الكوريه في مصر في عده قطاعات اهمها: الالكترونيات، والصناعات النسيجيه، ومكونات السيارات، الكيماويات، مواد البناء.

وتتمثل أهم الشركات الكورية المستثمرة في مصر "سامسونج للالكترونيات- ال جي للالكترونيات-الشركة الكورية Dong-IL للمنسوجات- شركة Tex Chem مصر منتجات كيماوية- شركة Mobis مركز لوجيستي بالاسكندرية- شركة GS E & C بناء مصنع لتكرير البترول-شركة SK E & C “بناء مجمع للبتروكيماويات- وشركةDoosan HI & C التي تقوم ببناء محطه لتوليد الطاقة”.

أما عن الاتفاقات الثنائية، فيوجد أكثر من أربعين اتفاقية بين البلدين منذ العام 1979، ولعل أهمها ما يلي :

اتفاقية للتعاون في مجال الطيران المدني عام 1979.

اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة عام 1985.

اتفاقية حول تطوير وحماية الاستثمارات 1996.

مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة مشاورات سياسية 1999.

مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتقني 1999.

مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية 2001

مذكرة تفاهم حول الطاقة الجديدة والمتجددة 2006.

اتفاقية حول ضمان تأمين الصادرات 2006.

مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تنمية التجارة والاستثمار الكورية 2006.

مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعية المشاريع الصغيرة 2006.

مذكرة تفاهم حول التعاون في قطاع البيئة 2006.

مذكرة تفاهم في مجالات المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات 2006.-

مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية الكورية 2007.

مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل الخبرات في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين 2008.

مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وقناة اريرانج 2009.