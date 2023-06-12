الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد حمدي لاعب إنبى على رادار كولر لضمه للأهلي في الصيف

محمد حمدي لاعبي إنبي
محمد حمدي لاعبي إنبي

دخل محمد حمدي لاعب إنبي دائرة اهتمامات إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق البترولي في الآونة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة التعاقدات، عرضت اللاعب علي لجنة التخطيط وقدمت تقرير شامل عن لاعب إنبي الشاب.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، أبدي إعجابه بمستوى اللاعب مع فريقه رغم صغر سنه وقدرته الهجومية في اللعب باكثر من مركز سواء في الظهير الأيسر أو الجناح الهجومي .

وأوضح المصدر أن السويسري سوف يراقب اللاعب مع إنبي خلال الساعات المقبلة قبل حسم الصفقة لاسيما أنه يرغب في ضم العناصر المميزة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكانت  لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح  استقرت على حسم ملف الصفقات الجديدة التي تدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل و الراحلين عن الفريق عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ومن المنتظر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر لمعرفة الصفقات التي يحتاج إليها المدير الفني واللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم من أجل التحرك لبدء المفاوضات مبكرا ومنع أي محاولات من قبل الزمالك وبيراميدز في المزايدة على الصفقات الجديدة.
وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مباراة الإياب، فيما كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

إدارة الكرة السويسري مارسيل كولر الراحلين الزمالك وبيراميدز الوداد المغربي لجنة التخطيط محمد حمدي

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