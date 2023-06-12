الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنفيذ بـ31 من المجمعات الحكومية الجارية

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) وضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

كما كلف اللواء أشرف عطية العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماعين تنسيقيين مع مسئولى الجهات المعنية والشركات المنفذة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، وذلك من أجل استعراض الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق العامة والبنية الأساسية لمجمعات الخدمات الحكومية الجارى تنفيذها بإجمالى 31 مجمعا حكوميا. 

ومن جانبه أكد العميد ياسر عبد الشافى بأنه تم مناقشة الخدمات التى ستقدمها هذه المجمعات، وبحث آليات وأسلوب التشغيل ومنظومة العمل الإدارى وتأهيل وتدريب العاملين فيها، بالإضافة إلى بحث موقف التجهيزات الفنية والتكنولوجية وغيرها من الاستعدادات اللازمة لبدء التشغيل التجريبى للمجمعات التى يتم الانتهاء منها بنسبة 100 %. 

وأشار إلى أنه تم أيضاً طرح كافة الآراء والمقترحات الخاصة بإعداد الخطة السنوية لتشغيل وصيانة هذه المجمعات لضمان استمراريتها لتؤدى دورها بالشكل المطلوب. 

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التأكيد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لاستمرار التنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات وتلافي كافة الملاحظات التى ترصدها الجولات الميدانية، علاوة على حصر جميع الاحتياجات المطلوبة والاستعدادات لانطلاق وبدء التشغيل التجريبى لعدد 9 مجمعات حكومية بمركز نصر النوبة كمرحلة أولى، على أن يتوالى التشغيل التجريبى لباقى المجمعات التى تصل نسبة التنفيذ فيها إلى 100%. 

ولفت إلى أنه فى نفس السياق تم متابعة أعمال الإستلام الإبتدائى لمركز شباب قرية فطيرة بكوم أمبو والذى يضم مقر ملعب خماسي وملعب قانونى وغيرها من المكاتب الإدارية ودورات المياه والصالات الملحقة.

أسوان التطوير الشامل للريف المصري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرة الرئاسية المشروعات الجارية توصيل المرافق

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

وزير المالية للنواب: موازنة 2023/ 2024 استثنائية نظرًا للظروف العالمية

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

"سُرقت فى 2001".. تفاصيل استرداد مصر جداريتين أثريتين من فرنسا بحكم قضائى

القبض على سائق أتوبيس نقل جماعى لقيامه بطمس اللوحات المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات