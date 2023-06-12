محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنفيذ بـ31 من المجمعات الحكومية الجارية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) وضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

كما كلف اللواء أشرف عطية العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماعين تنسيقيين مع مسئولى الجهات المعنية والشركات المنفذة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، وذلك من أجل استعراض الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق العامة والبنية الأساسية لمجمعات الخدمات الحكومية الجارى تنفيذها بإجمالى 31 مجمعا حكوميا.

ومن جانبه أكد العميد ياسر عبد الشافى بأنه تم مناقشة الخدمات التى ستقدمها هذه المجمعات، وبحث آليات وأسلوب التشغيل ومنظومة العمل الإدارى وتأهيل وتدريب العاملين فيها، بالإضافة إلى بحث موقف التجهيزات الفنية والتكنولوجية وغيرها من الاستعدادات اللازمة لبدء التشغيل التجريبى للمجمعات التى يتم الانتهاء منها بنسبة 100 %.

وأشار إلى أنه تم أيضاً طرح كافة الآراء والمقترحات الخاصة بإعداد الخطة السنوية لتشغيل وصيانة هذه المجمعات لضمان استمراريتها لتؤدى دورها بالشكل المطلوب.

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التأكيد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لاستمرار التنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات وتلافي كافة الملاحظات التى ترصدها الجولات الميدانية، علاوة على حصر جميع الاحتياجات المطلوبة والاستعدادات لانطلاق وبدء التشغيل التجريبى لعدد 9 مجمعات حكومية بمركز نصر النوبة كمرحلة أولى، على أن يتوالى التشغيل التجريبى لباقى المجمعات التى تصل نسبة التنفيذ فيها إلى 100%.

ولفت إلى أنه فى نفس السياق تم متابعة أعمال الإستلام الإبتدائى لمركز شباب قرية فطيرة بكوم أمبو والذى يضم مقر ملعب خماسي وملعب قانونى وغيرها من المكاتب الإدارية ودورات المياه والصالات الملحقة.