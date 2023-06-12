كلاكيت ثانى مرة.. دى يونج يثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

عاد الجدل، مجددًا، يُثار بشأن مستقبل النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الهولندي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2026.

دي يونج يُثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لا يزال يرغب في التعاقد مع فرينكي دي يونج في الصيف الحالي.

شكوك حول مصير دي يونج مع برشلونة

وبناءً عليه، نشرت صحيفة "De Telegraaf" الهولندية، حوارها مع دي يونج، قائلًا: "مستقبلي مع برشلونة؟ أشعر أنني بحالة جيدة هنا، كما هو الحال دائمًا".

وأضاف: "لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن أتمنى أن تسير الأمور كما هو مخطط لها".

وتابع: "لا يمكنني تأكيد أي شيء، ولكنني أعتقد أنني سأستمر مع برشلونة في الموسم الجديد".

وبسؤاله عن عدم عودة ليونيل ميسي، وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، أجاب دي يونج: "إنه أفضل لاعب في العالم، وبالتأكيد أي فريق سيرغب في الحصول على خدماته".

وواصل: "ليو ميسي يصنع الفارق دائمًا، وأنا أحبه وكنت أنتظر عودته إلى صفوف الفريق، ولكن من المؤسف أن الأمر لم ينجح".

واختتم دي يونج حواره، قائلًا: "دائمًا فترة الميركاتو تحمل المفاجآت، لذلك علينا الانتظار ورؤية الوافدين الجدد والراحلين عن الفريق خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن فرينكي دي يونج قد انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2019، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

كان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022-2023 المنصرم، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.