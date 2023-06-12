رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية

واصل الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، متابعاته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث شهد فضيلته فض المظاريف وتوزيع الأسئلة بمجمع لجان علي بن أبي طالب النموذجي للفتيات.

وأكد “حمادي” خلال جولته التفقدية التي قام بها للمرور على اللجان ومتابعة انتظام العمل وتوفير الهدوء للطالبات داخل اللجان، كما اطمئن فضيلته على عدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحان مادة الاستاتيكا بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي غدًا الثلاثاء امتحان النحو.