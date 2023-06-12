‎المركز القومى للترجمة يقيم ندوة لمناقشة كتاب "مدرسة الحمقى".. غدًا

‎يعقد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة لمناقشة كتاب"مدرسة الحمقى"، و تأتي الندوة بالتعاون مع معهد الترجمة الحكومي بموسكو وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء الموافق 13 يونيو بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة .

‎تعقد الندوة بحضور كل ٍ من: الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، مترجم الكتاب محمد نصر الدين الجبالي، المترجم الكبير الدكتور أنور إبراهيم، الدكتور عامر محمد.



ويشارك بالندوة من معهد الترجمة بموسكو كلٍ من الدكتور إيجور سيد مسئول العلاقات الدولية بمعهد الترجمة بموسكو ، الدكتور يفجيني ريزيتشينكو مدير معهد الترجمة الحكومي بموسكو.

‎رواية "مدرسة الحمقى"شيزوفرينيا" من تأليف ألكسندر سوكولوف. وبحسب المترجم ، تعد الرواية من أهم و أشهر أعمال الكاتب الروسي الشهير وقد أنهى عمله في كتابة الرواية في عام 1973 وتم توزيعها عبر دائرة ضيقة من المعارف ثم نشرت للمرة الأولى في عام 1976.

الشخصية الرئيسية للرواية هى طالب يعاني من انفصام الشخصية وعدم القدرة على الإدراك السليم للزمن، بالإضافة إلى ذلك يثير الكتاب عددًا من المشكلات التي عانى منها المجتمع السوفيتي في السبعينيات.



وقد نالت الرواية شهرة واسعة حتى وصفت بأنها الرواية الأهم في الأدب الروسي في النصف الثاني من القرن العشرين، ووصفها الأديب الروسي الشهير فلاديمير نابوكوف بأنها كتاب ساحر ومأساوي ومؤثر، وقد فتحت هذه الرواية آفاقًا جديدة أمام النثر الروسي، حيث قدمت البطل صبيًا يعاني من ازدواجية الشخصية ويعبر عن مشاعره وذهوله أمام المحيط المتنوع والثري، وتقدم الرواية اللغة الروسية بثرائها وقدراتها الكبيرة في التعبير عن المشاعر الإنسانية المختلفة وتمثل تحفة إبداعية يمكن أن تنسب إلى روائع الأدب الروسي ومن الأعمال المكتملة النادرة في الأدب الروسي في القرن العشرين والتي تناولت تعقيدات النفس البشرية ومشكلة الشيزوفرينيا من زوايا جديدة .