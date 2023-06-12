الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 أشخاص بينهم 6 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام داخل منزلهم، بقرية مازورة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا يفيد يفيد باستقبال مستشفى سمسطا المركزي 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 6 أطفال مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام  بمنزلهم بقرية مازورة بمركز سمسطا.

 واستقبل مستشفى سمسطا المركزي 8 حالات وهم “جوري.م.غ 3 سنوات، وشقيقتها جنات 7 سنوات، ياسمين.م.ر 10 سنوات، وشقيقتها أميرة 9 سنوات، وشقيقهم محمود 13 سنة، وملك.خ.ر 8 سنوات، بطه.ع.م 35 سنة، وجيهان.ر.م 25 سنة.”

 وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، والتي تضمنت عمل غسيل معدة ومنحهم الأدوية اللازمة، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمنية أسرة واحدة اشتباه تسمم اطفال الإجراءات القانونية الاسعافات الأولية اللازمة الدكتور محمد يوسف

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

فايننشال تايمز: محاكمة ترامب تضع الولايات المتحدة فى مأزق وأزمة وجودية

منصة WATCH IT تعلن رسميًا عن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو"

التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" تعكس تحولًا غير مسبوق للريف الـمصرى

قطاع الأعمال في 9 سنوات.. عودة القلاع الصناعية لعهد الإنجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات