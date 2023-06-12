إصابة 8 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم 6 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام داخل منزلهم، بقرية مازورة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا يفيد يفيد باستقبال مستشفى سمسطا المركزي 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 6 أطفال مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام بمنزلهم بقرية مازورة بمركز سمسطا.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي 8 حالات وهم “جوري.م.غ 3 سنوات، وشقيقتها جنات 7 سنوات، ياسمين.م.ر 10 سنوات، وشقيقتها أميرة 9 سنوات، وشقيقهم محمود 13 سنة، وملك.خ.ر 8 سنوات، بطه.ع.م 35 سنة، وجيهان.ر.م 25 سنة.”

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، والتي تضمنت عمل غسيل معدة ومنحهم الأدوية اللازمة، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.