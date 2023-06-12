قطاع الأعمال في 9 سنوات.. عودة القلاع الصناعية لعهد الإنجازات

شهد قطاع الأعمال العام إنجازات ضخمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حالة من الإهمال والخسائر التي لحقت به في السابق.

ويرصد “الدستور” أبرز الإنجازات التي ظهرت في قطاع الأعمال العام خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 9 سنوات حتى الآن.

صناعة الغزل والنسيج

عادت صناعة الغزل والنسيج لعرشها الذهبي بعدما تعرضت لحالة من الإهمال والخسائر الضخمة قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت قيمتها نحو 33 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات ضخمة، ولكن مع تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، تم وضع خطة تطوير شاملة للصناعة، ورصدت لها الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام نحو 21 مليار جنيه، وارتفعت هذه القيمة مع التنفيذ وتحرير سعر الصرف، لتصل إلى نحو 33 مليار جنيه، من أجل تطوير قلاع الصناعة الكبرى في المحلة وكفر الدوار ودمياط، ودمج شركات الغزل والنسيج.

عودة القطن المصري لمكانته

وضعت الدولة خطة للتوسع في زراعة القطت وتطوير محالج القطن عقب دمج المحالج وتطويرها ووضع منظومة جديدة للتداول تعمل علي تشجيع المزراعين علي التوسع في زراعة القطن.

تطوير الفنادق التاريخية

قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الفنادق التاريخية عبارة عن أماكن مهجورة وخرابات ولكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت الدولة خطة من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتم تطوير الفنادق التاريخية وإنشاء أخرى معاصرة، حيث تم تطوير فنادق (شبرد التاريخي وقصر المينا هاوس وفندق الماريوت وفندق النيل وفندق هلنان فلسطين وفندق أشتي بالأقصر وفندق كتراكت أسوان وموفنبيك أسوان).

إنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة في الصعيد

مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطوير مصنع كيما أكبر مجمع للأسمدة في الصعيد وهو مجمع ضخم يعمل علي صناعة الأسمدة.

تطوير شركة الدلتا للصلب

تم تطوير أقدم مصنع للحديد والصلب وهو مصنع الدلتا للصلب حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتطوير الشركة 700 مليون جنيه، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال ما هي عليه حاليًا وتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً -على مرحلتين- صعوداً من 50 ألف طن سنويا، وانشاء مسبك جديد، حيث تم اختيار شركة هولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا عوضًا عن ألف طن سنوياً يتم إنتاجها حالياً، ومن المتوقع تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد.

تطوير شركة النصر للأسمدة

تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور انترناشيونال المصرية، لمشروع إنشاء وحدة أمونيا 1500 طن/يوم فى المرحلة الأولى، باستغلال أرض الشركة بنظام حق الانتفاع.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جرين بلانت لإنتاج الأمونيا بطاقة 1000 طن/يوم بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار لاستغلال أمونيا لانتاج أسمدة مركبات جديدة حيث تم تكليف استشاري بعمل دراسة جدوى، وتم اعداد نموذج لعقد الشراكة، إلى جانب مشروع رفع الطاقة الانتاجية في مصنع الأمونيا من 400 إلى 650 طن /يوم، ورفع الطاقة فى مصنع حامض النيتريك من 450 إلى 600 طن /يوم.

فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر

تم افتتاحه ضمن افتتاح فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط بتاريخ 4-12-2019.

يقع المشروع فى منطقة تعد من أجمل وأروع المواقع وهي منطقة اللسان عند التقاء النيل بالبحر الأبيض المتوسط بمدينة رأس البر، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع واستغلال وادارة فندق اللسان بمدينة راس البر لمدة 49 عامأ بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة دمياط، وقد قامت الشركة القابضة بالإنفاق على إنشاء المشروع من كافة جوانبه بتكلفة استثمارية 360 مليون جنيه. ويعتبر أول فندق مستوى 5 نجوم يقام بمنطقة الدلتا بأكملها.

إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة

تم تكليف مكتب طلال أبو غزالة بصياغة خطة اعادة هيكلة للشركة فنياً ومالياً وإدارياً لاستعادة مكانتها واسمها العريق بين الشركات العالمية، وريادتها فى تقديم خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، كما جرى تغيير قيادة الشركة والاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية فى مجال السياحة، وجارى تقييم الكفاءات من الصف الثانى بالشركة لاختيار أفضلها، للمشاركة فى تنفيذ الخطة.

إنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية

تم طرح مناقصة والترسية على أحد مقدمى خدمات تطوير التطبيقات الالكترونية، لتطوير منصة الكترونية باسم "طوف وشوف" للتسويق والحجز الالكترونى للمقاصد السياحية والخدمات المكملة لها من عروض فنية ووسائل انتقال ومزارات سياحية ومطاعم وغيرها، تشجيعاً لسياحة اليوم الواحد للمصريين والمقيمين من الاجانب.

تمت صياغة الهيكل التنظيمي المقترح لتشغيل المنصة – داخل شركة مصر للسياحة - وجارى اختيار فريق العمل من بين العاملين بالشركة، وجارى الاعداد للخطة التسويقية للمنصة والإعداد لتغذيتها بالمزارات السياحية غير التقليدي

تطوير شركات القابضة للتأمين

تم إطلاق مشروعات التطوير المؤسسي في الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة مثل "سيمون كوتشر اند بارتنرز" و"إرنست اند يونج" وأخرى مثل "كورتكس" مع إشراك العاملين في كل مراحله بحيث تبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمي وادخال التكنولوجيا الحديثة، وقد بدأ هذا التطوير يؤتي ثماره على صعيد النتائج كمًا وكيفًا.

كما تم انتهاج أسلوب جديد تمامًا لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية - المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الادارة في السوق المصري.

كذلك تم اتخاذ إجراءات إنشاء شركات جديدة لتعزيز تواجد الخدمات المالية غير المصرفية في مصر ذات الأهمية القصوى في تحقيق النمو الاقتصادي، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلي "حياة"، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين.

ووضع تصور بشأن تطوير العقارات التاريخية بالقاهرة الخديوية التابعة للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات دولية.

مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للدواء

قامت الشركة القابضة للأدوية بتكليف أحد الاستشاريين لتحديد الإصلاحات المطلوبة للتوافق مع تلك المتطلبات، وتقييم التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذها.

وتم الانتهاء من تحديد الإصلاحات والتكلفة الاستثمارية المطلوبة لتنفيذها فى عدد 8 شركات إنتاجية.

إعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية واستكمال مشروع جسور

تم إطلاق مشروع جسور لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالاضافة الى التسويق والتأمين، بداية بدول شرق ووسط أفريقيا، وجارى تطوير كتالوج الكترونى يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلاتها، لاستخدامه فى الترويج للصادرات.

تم الطرح والترسية على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى اعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية فى الخارج، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج عدد 3 شركات التجارة الخارجية فى شركة واحدة، لتحقيق التكامل وتحسين الأداء، والاستفادة المثلى من الأصول الخارجية، وتطوير الكيان الجديد ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتعاقد مع مشغل متخصص لوضع وادارة منظومة "جسور"، وتدريب العاملين بالشركة عليها (تم الطرح وجارى الترسية).

إعادة هيكلة شركات النقل البرى للركاب وللبضائع

تم الطرح والترسية على " BRISK" للاستشارات المتخصصة فى إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط النقل البرى، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج عدد 3 شركات لنقل الركاب فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة والبدء في إجراءات استعادة عدد 5 شركات لنقل البضائع من اتحاد العاملين المساهمين، ورسملة المديونيات المتراكمة على هذه الشركات لصالح الشركة القابضة، ودمجهم فى شركة واحدة، وتطوير الكيان الجديد سواء في نقل الركاب والبضائع ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى المجال، من حيث الحجز الإلكترونى، والتتبع، والخدمات.

تطوير شركة الملاحة الوطنية

تم مؤخرًا اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على القيام بدورها فى الاقتصاد المصرى، حيث تمت رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافة كفاءات ذات خبرة فى مجال الملاحة والنقل مع تمثيل البنك الأهلي المصري بعدد 3 أعضاء، وإعداد استراتيجية للتوسع فى عمل الشركة فى المرحلة القادمة. كما تم التواصل مع عدد من الشركاء العالميين المحتملين بهدف إثراء أسطول الشركة، وتطوير أساليب التشغيل وفقاً للممارسات العالمية.

تطوير نادى غزل المحلة

تم إعداد مشروع لتطوير نادى شركة غزل المحلة يتضمن الاحتفاظ بكيان اجتماعي رياضي للعاملين، وتأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل لأعضاء جدد بنحو ١٠ آلاف عضوية جديدة من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة، وتكوين شركة مشروع خاصة برياضة كرة القدم يتم اعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" و حق الإنتفاع باستادها وملعب تدريب و بعض الغرف.

وتم إعداد كراسة الشروط لطرح الاستثمار بالمشاركة لإنشاء الشركة الخاصة بفريق الكرة، وجارى طرح مسابقة لإعداد أفضل تصميم للموقع الحالى للنادى لإنشاء ثلاث كيانات منفصلة (نادى العاملين/ نادى خاص/ نادى فريق كرة القدم).

ثانيا: الإصلاح الإداري والتشريعي

جرى العمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتطوير الإداري من خلال أربعة محاور هي تطوير الهيكل التنظيمى للشركات، تنمية الموارد البشرية، تطوير نظم وأساليب العمل واللوائح، وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للشركات، بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية بما ينعكس بالأثر الإيجابى على نتائج وأعمال هذه الشركات والعاملين

وتم البدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي في الشركات التابعة، من خلال إدخال نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في نحو 60 شركة تابعة وقابضة والذي من المقرر أن يستغرق عام ونصف، حيث تمت الترسية على كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات في مناقصة تعد الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، لتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، واستحدثت الوزارة أيضًا وحدة للتسويق المركزى داخل كل شركة قابضة بهدف وضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات.

كما تم الانتهاء من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2019، وتستهدف تحسين أداء الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وحقوق العاملين، وتم عرض التعديلات على اتحاد العمال لأخذ مقترحاته في هذا الشأن تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها بالعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

ثالثا: الاستفادة القصوى الأصول غير المستغلة

من منطلق البحث عن مصادر لتوفير السيولة المطلوبة لتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وسداد مديونياتها التاريخية دون تحميل على الموازنة العامة للدولة، تم حصر الأصول غير المستغلة بتلك الشركات وأغلبها ذو نشاط صناعي ويقع في وسط الكتلة السكانية.

تم تغيير استخدام نحو 182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد المحققة من التصرف فيها، وتم البدء فى عمل التقييمات وطرح بعض الأراضي في مزايدات علنية، وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.

تسوية المديونيات التاريخية مع بعض الجهات الحكومية

تم توقيع بروتوكولات وجاري إتمام تسوية المديونية التاريخية على الشركات لوزارتي البترول والكهرباء بمبلغ حوالي 15 مليار جنيه بمبادلة أراض، والالتزام بسداد الاستهلاك الجديد بانتظام.

وفيما يخص تسوية مديوينة الشركات لبنك الاستثمار القومي، تم تنفيذ البروتوكول الموقع مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 10.4 مليار جنيه، وجاري التسوية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستكمال مطابقة أرقام المديونية تمهيدًا للتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجاري تسوية مستحقات التامينات الاجتماعية بمبلغ 2.4 مليار جنيه.

تسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية

تم إنهاء التسوية الخاصة بشركة المراجل البخارية مع شركة الخلود، وتم عرض مقترح التسوية الخاص بكل من شركتي (النيل لحليج الأقطان ـ طنطا للكتان والزيوت) على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار .