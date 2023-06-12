بالتعاون مع حياة كريمة.. قافلة جامعة سوهاج الطبية تنطلق لمركز المنشاه

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج تنفيذ قوافله الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للأهالي بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث انطلقت القافلة إلى مركز المنشاه، وتم خلالها فحص وعلاج ٩٧١ مواطن.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، إنه تم تنفيذ تلك القافلة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" التي تم تنظيمها بمركز شباب مدينة المنشاة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا داخل الإقليم.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك القوافل الطبية، إيمانًا منها بأهمية مد يد العون لمساعدة أهالينا داخل الإقليم، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة، حيث شارك بها عدد من الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة، والأطفال، والروماتيزم، والرمد، والنساء والتوليد، والعظام والجلدية.

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، أنه تم بالقافلة مناظرة 971 حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل عدد 35 حالة إلى المستشفى الجامعي حيث تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية ينفذ العديد من القوافل الطبية على مدار العام، حيث تعد تلك القافلة الثالثة عشرة التي يتم تنفيذها خلال الستة شهور الماضية.

يذكر أن كلية الطب البشري بجامعة سوهاج تنفذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا، حيث انطلقت القافلة إلى مركز المنشاه، وتم خلالها فحص وعلاج 971 مواطنًا.