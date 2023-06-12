البرلمان العربي يثمن الجهود الدؤوبة للمجلس الوطني الأذري في تعزيز العلاقات الثنائية

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الجهود الدؤوبة والحثيثة النشطة التي يقوم بها المجلس الوطني الأذري، وحالة الزخم الإيجابي للمجلس ودوره في تعزيز العلاقات العربية الأذرية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، في مقر جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، بالنائب الأول للمجلس الوطني بجمهورية أذربيجان عادل علييف، حيث بحثا القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار العسومي إلى الطفرة الملحوظة في العلاقات العربية الأذرية خلال الفترة الأخيرة على كافة المستويات، ومنها المستوى البرلماني، وذلك في ضوء اللقاءات المتعددة التي جمعت بينه وبين رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، مشددا على أهمية التنسيق المشترك بين العالمين العربي والإسلامي من أجل الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، أشاد بمواقف أذربيجان الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فضلا عن مواقفها المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

ومن جهته، أشاد الوكيل الأول للمجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي، وحرصه على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان، معولا على الدور الأذربيجاني العربي لصالح قضايا المنطقة، لاسيما في ظل ما يجمعهما من روابط راسخة وقواسم تاريخية مشتركة.