محافظ أسيوط يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي ويستعرض المشروعات القومية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر يرافقه عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وضياء مكاوي رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي والأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بين العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا ممثلا عن الكنيسة الارثوذكسية ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات وداليا ألفونص مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد والعديد من القيادات التنفبذية والدينية والثقافية وطلاب ومدرسي ومشرفي المدارس المشاركة في العروض.

وبدأت مراسم الاستقبال بحفلة فنية لأطفال وطلاب المدارس في صالونات الاستقبال بالمحافظة وتم خلالها تقديم العديد من العروض الفنية وبعض الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر كما تم تقديم عروض استعراضية عن مختلف الثقافات والحضارات حول العالم أشرف عليها أستاذة ومشرفين بالمدارس المشاركة والتي لاقت استحسان الضيوف وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وتم بعدها عرض فيلم تسجيلي - بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة - عن أبرز المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة التي تم تنفيذها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجموهورية ومنها مشروعا قناطر أسيوط الجديدة ومشروعات قطاع الكهرباء "محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة ومحطة كهرباء الوليدية" ومشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة برمحلتها الجديدة لتنمية وبناء القرى.

ورحب محافظ أسيوط بسفراء دول الاتحاد الاوروبي وزيارتهم للمحافظة التي تعبر عن قوة العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد والتعاون المشترك في كافة مجالات التنمية وخاصة في قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة إلى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتي تذخر المحافظة بمحطتين هما "دير درنكة ودير المحرق بالقوصية" فضلًا عن المواقع الأثرية المتنوعة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف مجالات التنمية بالمحافظة التي تمثلت في برنامج إدارة المخلفات الصلبة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة فضلًا عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالقرى والمراكز مشيرًا إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها محافظة أسيوط وخاصة المحاصيل الزراعية "الرمان والموالح والخضراوات والنباتات العطرية والطبية وعسل النحل" فضلا عن المناطق الصناعية الست التي توجد بمراكز المحافظة المختلفة ويوجد بها أشهر مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والألياف الالكترونية "والتي تصدر أغلب منتجاتها إلى دول أوروبا.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي وتنشيط الحركة السياحية والتوسع في إقامة المشروعات التنموية على أرض المحافظة مؤكدًا على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الريف المصرى خاصة مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصرى واستهدفت انشاء 2000 مشروع بقرى المحافظة بتكلفة 44 مليار جنيه حتى الان فضلا عن تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار كريستيان برجر إلى أن العلاقات القوية والوثيقة بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر تمثلت فى دعم قطاعات تنموية متنوعة وتبادل تجارى كبير لافتًا إلى استمرار التعاون المشترك في قطاعات الطاقة فضلاً عن دعم مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن اتفاقية الحد من الهجرة الغير نظامية بصعيد مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات مشيدًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة معبرًا عن سعادته بزيارة محافظة اسيوط وبعض محافظات الصعيد للوقوف على مجالات التنمية التي تشهدها البلاد.

كما تم عرض فيلم وثائقي عن مجالات التعاون المشترك مع دول الاتحاد الاوروبي في برنامج إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW) لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذى يعمل بـ 4 محافظات (أسيوط، كفرالشيخ، الغربية، قنا) ويجمع بين مكونين فني واستثماري ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة، واستمع الحضور لشرح من الدكتور محمود مبروك استشارى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لابرز مجلات دعم البرنامج بالمحافظة والذى تمثل فى تمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات وانشاء 4 محطات وسيطة بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية حيث تم تسليم وافتتاح كل من ديروط وأبوتيج وجارى الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من أبنوب ومنفلوط كما يجري انشاء مصنع لتدوير المخلفات بمركز الغنيم جنوب محافظة أسيوط يتم تنفيذه على 4 مراحلة وجاري الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية العام الجاري بإجمكالي تكلفة 700 مليون جنيه فضلا مدفن صحي بمركز أسيوط.

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