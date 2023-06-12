الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المجلس التصديري للملابس يزور معرض ITMA في إيطاليا للتعرف على مستجدات الصناعة

معرض ايطالى سابق
معرض ايطالى سابق

يزور وفد من المجلس التصديري للملابس الجاهزة يضم عدد من مصدرى الملابس الجاهزة والمنسوجات، المعرض الدولى لتصنيع المنسوجات والملابس الجاهزة ITMA 2023 بمدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 8 -17 يونيو 2023، بهدف التعرف على أحدث المعدات الصناعية و ودراسة التعاقد مع مختلف الشركات العالمية لتحديث المعدات وخطوط الإنتاج بأحدث النظم التكنولوجية والتعرف على الإجراءات الصناعية المستدامة الداعمة لاستخدام أقل قدر من الطاقة والمياه والتي يشدد عليها الاتحاد الأوروبي

وقالت السيدة ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس ورئيس الوفد المصري بالمعرض، أن هذه المشاركة بدعم من مشروع Gtex/Menatex ويعد معرض ITMA هو أكبر معرض معدات لقطاع الغزل و المنسوجات و الصباغة و التجهيز و معدات الحياكة الحديثة و البرامج التكنولوجية، وهو ما يعتبر فرصة للتعرف على كافة مستجدات التصنيع بشكل مستدام بما يتلائم مع الاتجاهات العالمية الحديثة في التصنيع .


وأشارت ماري لويس بشارة إلي أن هذه المشاركة في إطار الدور المنوط به المجلس التصديرى للملابس الجاهزة في معرفة التطوير الذي تشهده الصناعة في دول العالم ، واتباع أساليب الصناعة المستدامة وإعادة التدوير، والعمل على تحقيق نهضة صناعة الملابس وتطويرها في اتجاه يسمح بتحقيق زيادة ثابتة في صادرات قطاع الملابس الجاهزة.

وأكدت على سعي المجلس لمواصلة الاشتراك في المعارض الدولية من أجل إيجاد أفضل الوسائل الصناعية وعرض الإمكانيات الرائدة لقطاع الملابس والتعرف على كل ما هو جديد بتصنيع الملابس والمنسوجات من أجل استمرار تطوير هذه الصناعة الرائدة في مصر والتي شهدت تطوراً ملحوظاً السنوات الماضية مما جعل مصر أحد أهم الدول المنتجة للملابس الجاهزة في أفريقيا.

واوضحت السيدة ماري لويس بشارة أن مصر تشارك في جلسات مؤتمر GTEX كما تشارك ورش العمل وجلسات حوارية حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج والملابس وآليات تحقيق الاستدامة في الصناعة ومن المقرر مشاركة دول المغرب وتونس والأردن واوزبكستان

يشار الي أن جمعية قطن مصر (CEA) تشارك أيضا معرض ITMA بمدينة ميلانو بإيطاليا حيث انها تدير وتروج العلامة التجارية المصرية "قطن مصر" -  Egyptian Cotton ، التى تمتلكها وزارة التجارة والصناعة وجمعية مصدري الأقطان.

وأشارت إلى أن الاشتراك بمعرض ITMA في إيطاليافي دورته الحالية يؤكد الرؤية المستقبلية التي ينتهجها المجلس التصديرى للملابس في التواجد بالمعارض الدولية المتخصصة سواء كانت معارض تجارية أو معرض لأنظمة التصنيع وآليات وماكينات التصنيع بقطاع الغزول والملابس الجاهزة.

واختتمت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يسعى إلي تحقيق النمو المرجو في زيادة حجم الصادرات المستهدفة وفي سبيل ذلك تم وضع خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلي 8 مليار مع نهاية 2026 من من خلال رفع الطاقات الإنتاجية الصناعية مع فتح أسواق جديدة عالمية و من خلال  التعاون مع كافة أجهزة الدولة و تقريب وجهات النظر و استمرار برامج رد الأعباء الموجه إلى القطاع.

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