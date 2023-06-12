الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طفرة حقيقية.. "المنيسى" يوضح ما أنجزته الدولة فى قطاع الصحة

الدكتور محمد المنيسي
الدكتور محمد المنيسي

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن مصر كانت تعاني أزمات كبيرة منذ عقود في المجال الصحي، موضحًا أنه خلال الـ8 سنوات الماضية شهدت قطاعات الدولة طفرة غير مسبوقة، وتنمية شاملة، وأهمها القطاع الصحي.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي، خلال مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بقطاع الصحة في مصر، ولا سيما مبادرة القضاء على فيروس سي، كما أن القضاء على قوائم الانتظار كانت عظيمة، فقد أجري مليون و900 ألف عملية جراحية.

 

استشاري الجهاز الهضمي: منظمة الصحة العالمية أشادت بقطاع الصحة في مصر

وأوضح المنيسي، أن مصر من الدول التي أدارت أزمة جائحة كورونا "كوفيد 19" باحترافية شديدة، في حين أن كثيرًا من دول العالم عجزت وتدهورت خلال هذه الأزمة، حيث إن الدولة وفرت جميع الأدوية والمستلزمات الصحية خلال كورونا، فضلًا عن عقد اتفاقيات أشادت بها منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلي أن منظومة التأمين الصحي الشامل حلت مشكلات كثيرة جدًا كانت متراكمة لسنوات بهيئتها الثلاث المتمثلة في 3 مؤسسات وهي هيئة الرقابة، والتمويل، ومقدمي الخدمة، مبينًا أن كل متلقي الخدمة أشادوا بالمنظومة في مراحلها الأولى، من بنية تحتية عظيمة، والكفاءة الطبية العالية، والتمريض.

 

 

 

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