محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف صحى زوير وملعب مركز شباب باستثمارات تخطت الـ55 مليون جنيه

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة شبين الكوم، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.



حيث افتتح المحافظ مقر الحملة الميكانيكية بحى غرب شبين الكوم "إحلال وتجديد" عقب الانتهاء من تطويره على مساحة 2900 م2 بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه وبطاقة استيعابية 75 معدة، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتي تضم عدد (2) مبنى إدارى ومخازن ومغسلة ومشحمة للسيارات غرف صيانة ومصلى ودورات مياه وورشة سيارات، 3 مظلات للمعدات، شبكات إطفاء، ووحدة مراقبة كاميرات، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية، ووجه بإعداد بيان وحصر شامل لكافة المعدات على مستوى المحافظة لتدعيم الحملات الميكانيكية ودفع العمل بمنظومة النظافة.



كما افتتح محافظ المنوفية ملعب نجيل صناعى لمركز شباب اصطباري "إنشاء جديد" على مساحة أكثر من 4000 م3 وبتكلفة قاربت 2 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأشاد بمستوى التجهيزات وحجم الأعمال المبذولة، موجها وكيل وزارة الشباب والرياضة برفع كفاءة أحد المباني الإدارية للملعب واستغلاله لتقديم خدمات متميزة لرواد الملعب والرياضيين، فيما وجه المحافظ بعقد لقاء عاجل برئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي لبحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لقرية اصطباري بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



فيما افتتح محافظ المنوفية، مشروع صرف صحى زوير وسلكا، تنفيذ شركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو) بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، رافقه المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس علاء البنا رئيس القطاع التنفيذي لشركة إيجيكو، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وشهد التشغيل التجريبي للمحطة.



وخلال الافتتاح أشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن المشروع يضم محطة رفع وشبكات انجدار وخط طرد وسيخدم 20 ألف مواطن، حيث تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى شهر سبتمبر 2022، كما تم الانتهاء من تنفيذ (23،5) كم شبكات انجدار من إجمالى (24) كم بنسبة 97%.