إزالة 52 حالة تعد على مساحة 5 آلاف و91 مترا بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت هذه الأعمال عن إزالة 52 حالة تعدي على مساحة 5 آلاف و91 متر مربع من المباني و31 فدانًا و13 قيراطًا بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بإزالة 33 حالة تعدي على مساحة 5 ألاف و 91 متر مربع من المباني، و19 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 31 فدانًا و13 قيراطًا بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.