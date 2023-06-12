الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قالت إدارة البورصة إن نظام التداول قد توقف مؤقتا بسبب وجود عطل فني وجار العمل على إصلاحه. 

ونفت البورصة المصرية ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مؤكدة أنه جار التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.

وأبدى مراقبون لسوق المال استياءهم من تعامل إدارة البورصة مع العطل، مؤكدين أن تلك الحالة لم تحدث منذ 25 عاما، وتحديدا عندما توقفت التعاملات عام 1998 ولمدة 5 دقائق فقط، لكن ما حدث اليوم فاق الخيال فى البورصة المصرية على حد قولهم، خاصة أن العطل بدأ منذ أكثر من ساعة متواصلة، ولا جديد حتى الآن، خاصة أن هناك بعض المشكلات قد تترتب على استمرار العطل حتى نهاية التعاملات، أبرزها كيفية إغلاق المراكز المالية المكشوفة للمتعاملين خالصة الية "t+0" والمعمول بها فى أغلبية الأوراق المالية المتداولة والتى تتمثل فى ضرورة بيع ما تم شراؤه خلال نفس اليوم "عمليات الشراء والبيع فى نفس اليوم"، فضلًا عن إغلاق المراكز المالية المفتوحة أيضا للمتعاملين الذين قد قاموا بالشراء اليوم وترقبهم لتبديل الأوراق المالية التى تم شراؤها بأوراق أخرى كانت بحوزتهم، وهو ما قد يشكل ضغطا على الملاءات المالية لشركات الوساطة المالية.

وتوقفت التعاملات بالبورصة المصرية على شاشات التداول للمستثمرين منذ أكثر من ساعة ، نتيجة عطل فنى أصاب خطوط الربط بين البورصة المصرية وأنظمة التداول عير الشاشات اللحظية التى يتابعها المتعاملون.

وقامت شركات الوساطة المالية بالتنبيه على المتعاملين، لإبلاغهم بتوقف حركة التداولات نتيجة العطل المفاجئ في خط ربط البورصة الرئيسي على مستوى جميع الشركات.

وكانت تداولات أمس شهدت أيضا عطل خطوط الربط، لكن قبل بدء التداولات وهو ما تم تداركه قبل بدء جلسة التداول.

ادارة البورصة نظام التداول توقف مؤقتا بسبب وجود عطل فني وجاري العمل على اصلاحه نفت البورصة المصرية شائعات هجوم سيبراني على خوادم البورصة جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكل

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