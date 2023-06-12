صرف 8500 جنيه إعانات نقدية للمواطنين؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تطبيق "الواتس آب" كروابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن الاجتماعي، تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.