الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسيير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى مراكش بالمغرب

مصر للطيران
مصر للطيران

أقلعت، منذ قليل، الرحلة الخاصة رقم MS3040 من طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي إلي مطار مراكش الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة؛ لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الغيني في استاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ‏ديفوار 2023.

هذا وقدمت مصر للطيران الناقل الوطني للاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الشركة الراعية كافة تسهيلات السفر لنقل بعثة المنتخب الوطني على متن الرحلة الخاصة.

ووصلت البعثة، صباح اليوم، إلي مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية الرحلة الخاصة رقم MS3101 وعلى متنها بعثة النادي الأهلي بعد تتويجه باللقب الحادي عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الأهلي من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعد وصولها قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101، وسط تسهيلات خاصة لإنهاء إجراءاتهم وخروجهم من المطار.

كما حرصت بعثة المنتخب المصري على استقبال لاعبي الأهلي بينهم محمد صلاح وتريزيجيه الذين تواجدوا في نفس الوقت عودة بعثة الأهلي من المغرب بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه، حيث تقدمت البعثة حاملة كأس البطولة، بعد أن استقبلت الحافلة المخصصة لاستقبال البعثة.

كما شهد محيط المطار، حضورا لافتا لعدد من الجماهير، التي كانت في استقبال البعثة، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع أفراد البعثة وتحديدا كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، الذي استقبلته الجماهير بهتاف خاص.

مطار محمد الخامس مصرللطيران مراكش المنتخب الوطني مطار القاهرة الدولي

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

استقبال حافل لبعثة الأهلى بمطار القاهرة (صور)

مسلمة ومسيحية.. تضرع ودعاء أمام لجنة امتحانات ثانوية عامة فى سوهاج (صورة)

وزيرة التخطيط: الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة

انتهاء امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات