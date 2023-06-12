تسيير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى مراكش بالمغرب

أقلعت، منذ قليل، الرحلة الخاصة رقم MS3040 من طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي إلي مطار مراكش الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة؛ لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الغيني في استاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ‏ديفوار 2023.

هذا وقدمت مصر للطيران الناقل الوطني للاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الشركة الراعية كافة تسهيلات السفر لنقل بعثة المنتخب الوطني على متن الرحلة الخاصة.

ووصلت البعثة، صباح اليوم، إلي مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية الرحلة الخاصة رقم MS3101 وعلى متنها بعثة النادي الأهلي بعد تتويجه باللقب الحادي عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الأهلي من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعد وصولها قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101، وسط تسهيلات خاصة لإنهاء إجراءاتهم وخروجهم من المطار.

كما حرصت بعثة المنتخب المصري على استقبال لاعبي الأهلي بينهم محمد صلاح وتريزيجيه الذين تواجدوا في نفس الوقت عودة بعثة الأهلي من المغرب بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه، حيث تقدمت البعثة حاملة كأس البطولة، بعد أن استقبلت الحافلة المخصصة لاستقبال البعثة.

كما شهد محيط المطار، حضورا لافتا لعدد من الجماهير، التي كانت في استقبال البعثة، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع أفراد البعثة وتحديدا كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، الذي استقبلته الجماهير بهتاف خاص.