"صحة الشرقية": امتحانات الثانوية العامة سارت وفق الخطة الموضوعة لتأمين اللجان

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، قد خضعت لخطة حماية شاملة، و تم رفع حالة الطوارئ القصوى لمرور الامتحانات بسلام، لافتا إلى أن مديرية الصحة قد أكملت اليوم الأول فى الإمتحانات وفق الخطة التي تم إعدادها ودون خروج الأمور عن السيطرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، فى تصريحات صحفية خاصة لـ "الدستور"، أن الخطة التي وضعتها مديرية الصحة كانت تسير بالتوازى مع عمل قطاعات أخرى مثل مرفق الإسعاف ومديرية أمن الشرقية، ومديرية التربية والتعليم، لتخرج إمتحانات الشرقية فى أفضل صورة، وتفادي وقوع مشكلات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13/ 7

و كانت محافظ الشرقية قد أعلن الانتهاء تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.