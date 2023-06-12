فرحة بين طلاب ثانوية بني سويف لسهولة امتحاني التربية الوطنية والدينية (صور)

أعرب طلاب الثانوية العامة في بني سويف، عن سعادتهم لسهولة امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط وتم مراعاة الوقت المناسب في حل الأسئلة.

وانتظر أولياء الأمور أبنائهم أمام اللجان في انتظار خروجهم والاطمئنان عليهم في أول أيام الامتحانات.

وقال الطالب مصطفى محمد إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط متمنياً أن تأتي بقية المواد فى نفس المستوى دون تعقيد.

وأدى 17 ألف و951 طالباً وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، داخل 50 لجنة موزعة على كافة أنحاء المحافظة من بينهم 11 ألف و77 بعلمي علوم ، و2073 علمي رياضيات ، و4801 بالشعبة الأدبية.

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إنه تم تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة ، ودعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة،للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، واستمرار تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شانها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأوضح « عبد التواب» أنه تم الاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة تواجدهم ببني سويف، حيث تم الانتهاء من تجهيز مركز توزيع الاسئلة ، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان ، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى كان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشرة والنصف، كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".