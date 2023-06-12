الإثنين 12 يونيو 2023
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مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للأسطول الجنوبى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

 شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

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الفريق أسامة عسكر

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكل العناصر المشاركة بالمشروع، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية اللذين ظهر عليهما رجال القوات البحرية.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر تنفيذ المشروع الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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الفريق أسامة عسكر
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الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلح مشروع مراكز القيادة التعبوي الأسطول الجنوبي القوات المسلحة

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