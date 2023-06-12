الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوية طبية (صور)

مدير عام المواني
مدير عام المواني الجوية

ضبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، محاولة تهريب أدوية طبية بالمخالفة لقانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

 وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أثينا علي رحلة طيران ايجين فجر اليوم، اشتبه محمد حلمي، رئيس الوردية، في الراكبة “س، م، م” أجنبية من أصل مصري وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها أي شىء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيراده أو يستحق عنه سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأموري الفحص بالأشعة أفادت بوجود كثافات مختلفة. 
وبالعرض على محمد الشربيني، مدير إدارة الجمرك بالإنابة، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة وتفتيشها ذاتياً، وتبين وجود عدد ١١٦ شريط سايتوتك و٦٦ قلم إنسولين.

وقدرت القيمة الجمركية ٩٥٠٠٠ جنيه وقيمة التعويضات بمبلغ ١٩٠٠٠٠ جنيه، وذلك بمعرفة أ. أيمن فوزي، المشرف على التعريفة. 

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

محاولة تهريب أدوية طبية
محاولة تهريب أدوية طبية
محاولة تهريب أدوية طبية
محاولة تهريب أدوية طبية
محاولة تهريب أدوية طبية
محاولة تهريب أدوية طبية
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