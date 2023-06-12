محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات شهادة الثانوية العامة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، غرفة عمليات امتحانات شهادة الثانوية العامة بديوان المديرية لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان، وهالة أبوالعز، رئيس حي الضواحي، وأحمد والى وكيل المديرية وكامل أعضاء غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

وتواصل محافظ بورسعيد شخصيًا مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان وزارة التربية والتعليم، واطمئن على انتظام أعمال الامتحانات لهذا العام بالمحافظة والتي تسير وسط أجواء تتسم بالهدوء والانضباط.

وأشاد المحافظ بمستوى الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من تنظيم اللجان للطلاب وتجهيز الاستراحات بشكل لائق لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأوضح "الغضبان"، أن المحافظة وفرت كل الخدمات والدعم لتحقيق الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز عال موجهًا الشكر لكل أعضاء غرفة العمليات ومتمنيًا النجاح والتوفيق لكل الطلاب.

ويؤدي 5726 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة ببورسعيد، اليوم، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، من خلال 16 لجنة أساسية لجميع الشعب الأدبية وعلمي رياضيات وعلمي علوم.