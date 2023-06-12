"تعليم البحر الأحمر": غرفة العلميات لم تسجل شكاوى بأول أيام امتحانات الثانوية

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن غرفة عمليات المديرية والإدارات المختلفة بالمحافظة لم تسجل مشكلات او حالات تجاوز في أول أيام الثانوية العامة، مؤكدًا أن الغردقة لم تتلق أي بلاغات او خروقات طوال اليوم الأول للامتحانات، لافتًا إلى أن الغرفة عملت طوال اليوم وتواصل أعمالها علي مدار الساعة لرصد وتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها إن وجدت.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ "الدستور"، أنه لم يتم تسجيل اي حالات مرضية أو غياب أو اعتذارات للمراقبين في كافة اللجان، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية خلال الامتحان تمت بمنتهى الاحترافية والحسم، وتم توزيع ورق الاسئلة في موعدها ولم تتلقي المديرية أي شكاوى، لافتًا إلى أنه هناك تعليمات لكافة رؤساء اللجان وغرف العمليات بالتعامل الفوري حيال أي شكوى يتم تلقيها وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، قد قال إن 3425 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات بلجان الثانوية العامة بمدارس المحافظة، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان بـ الغردقة و2 بسفاجا، ولجنة واحدة بمدينة القصير وأخري بمرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مختلف الأجهزة والمديريات، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع للجهات المختصة بالمحافظة، ضم ممثلين لمختلف الأجهزة والمديريات لتأمين أعمال الامتحانات واللجان طوال فترة الامتحانات.