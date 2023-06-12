الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تعليم البحر الأحمر": غرفة العلميات لم تسجل شكاوى بأول أيام امتحانات الثانوية

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن غرفة عمليات المديرية والإدارات المختلفة بالمحافظة لم تسجل مشكلات او حالات تجاوز في أول أيام الثانوية العامة، مؤكدًا أن الغردقة لم تتلق أي بلاغات او خروقات طوال اليوم الأول للامتحانات، لافتًا إلى أن الغرفة عملت طوال اليوم وتواصل أعمالها علي مدار الساعة لرصد وتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها إن وجدت.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ "الدستور"، أنه لم يتم تسجيل اي حالات مرضية أو غياب أو اعتذارات للمراقبين في كافة اللجان، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية خلال الامتحان تمت بمنتهى الاحترافية والحسم، وتم توزيع ورق الاسئلة في موعدها ولم تتلقي المديرية أي شكاوى، لافتًا إلى أنه هناك تعليمات لكافة رؤساء اللجان وغرف العمليات بالتعامل الفوري حيال أي شكوى يتم تلقيها وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر،  قد قال إن 3425 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات بلجان الثانوية العامة بمدارس المحافظة، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان بـ الغردقة و2 بسفاجا، ولجنة واحدة بمدينة القصير وأخري بمرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مختلف الأجهزة والمديريات، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع للجهات المختصة بالمحافظة، ضم ممثلين لمختلف الأجهزة والمديريات لتأمين أعمال الامتحانات واللجان طوال فترة الامتحانات. 

بمحافظة البحر الأحمر غرفة عمليات المديرية والإدارات المختلفة أول أيام الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

استقبال حافل لبعثة الأهلى بمطار القاهرة (صور)

مسلمة ومسيحية.. تضرع ودعاء أمام لجنة امتحانات ثانوية عامة فى سوهاج (صورة)

وزيرة التخطيط: الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة

انتهاء امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات