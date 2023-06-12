الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 42 قضية متنوعة و2057 مخالفة مرورية عبر المنافذ

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية القائمين عليها والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، 8 قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبي، و33 قضية في مجال الأمن العام، و2057 مخالفة مرورية، وتنفيذ 234 حكامًا قضائيًا، وقضية واحدة في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لقطاع أمن المنافذ

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