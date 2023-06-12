فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

سيطرت حالة من الفرح على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة، حيث بدء مارثون الثانوية العامة بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأكد الطلاب سهولة امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، حيث تمنى البعض أن تكتمل باقي الامتحانات على خير.

فطير وبيتزا وكشري.. وجبات مفضلة في أول يوم امتحانات

وتوجه عدد من الطلاب إلى محال البيتزا والفطائر بعد أداء أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تعبيرا عن فرحتهم بسهولة مادتي التربية الدينية والوطنية، فيما ذهب آخرون إلى محلات الكشري لتناول الوجبة المفضلة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.