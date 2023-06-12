مرفق الإسعاف ينقل عاملة بإحدى لجان الثانوية العامة بالشرقية بعد إصابتها بحالة إعياء

دفع مرفق إسعاف بالشرقية، بسيارة من السيارات المكلفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، لنقل سيدة عاملة بحالة إعياء أثناء تأدية عملها فى إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تبين إصابة السيدة بحالة ارتفاع في ضغط الدم، أثناء عملها ضمن خدمات امتحانات الثانوية العامة، فى إحدى لجان مركز ههيا، وقد تم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وكانت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة "إيمان.م"، 45 سنة، عاملة خدمات بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة أبو بكر الصديق بمركز ههيا، بارتفاع في ضغط الدم. وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارة من السيارات المتمركزة لتأمين اللجان وتم نقل المصابة إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش، سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.