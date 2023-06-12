تجديد حبس قاتل شقيقته بأطفيح بسبب الخلاف على الميراث

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تجديد حبس قاتل شقيقته بأطفيح 15 يوماً على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على الميراث.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل شقيقته في أطفيح، بارتكاب الجريمة، وذكر أنه لم يقصد قتلها، حيث اعتدى عليها بالضرب، نتيجة خلافات بينهما، ما أسفر عن مصرعها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وعددا من شهود العيان، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليها، وتم مناظرة الجثة، وتحديد الإصابات التي لحقت بها، وأدت إلى مفارقتها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحقيق.