الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس قاتل شقيقته بأطفيح بسبب الخلاف على الميراث

حبس قاتل
حبس قاتل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تجديد حبس قاتل شقيقته بأطفيح 15 يوماً على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على الميراث.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل شقيقته في أطفيح، بارتكاب الجريمة، وذكر أنه لم يقصد قتلها، حيث اعتدى عليها بالضرب، نتيجة خلافات بينهما، ما أسفر عن مصرعها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وعددا من شهود العيان، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليها، وتم مناظرة الجثة، وتحديد الإصابات التي لحقت بها، وأدت إلى مفارقتها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحقيق.

أسرة الضحية اعترف المتهم التحقيقات الخلاف على الميراث الصفة التشريحية الطبيب الشرعي المباحث الجنائية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

اقتصادية قناة السويس: نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

صلاح ولاعبو المنتخب يهنئون الأهلى بالتتويج الإفريقى داخل المطار (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات