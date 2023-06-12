برلماني يطالب بحل اشكاليات قطاعي الزراعة والصناعة في الموازنة العامة الجديدة

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن أهم ما يشغل المواطنين في هذه المرحلة ضبط الأسعار، قائلا: نتمنى أن تعطي الموازنة الجديدة رسائل طمأنة للشارع المصري في هذا الوقت الحرج والحساس.

وأشار النائب، إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة يصل لـ 900 مليار جنيه، قائلا: الحل في تعظيم الإيرادات وتخفيض المصروفات.

وشدد حسام المندوه، على أهمية تعظيم الإيرادات بعيدا عن فرض الضرائب، مشيرا إلى أن هناك تقرير عن البنك الدولي يشير إلى أن نسبة النمو في مصر سترتفع من 4% إلى 5% في الفترة المقبلة، وأن الاقتصاد المصري سيكون رائدا في المنطقة.



وقال عضو مجلس النواب: على الرغم من هذه التقارير الإيجابية، إلى أن الواقع مرير بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. وأشار النائب حسام المندوه، إلى أن إيرادات السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج، تزيد بشكل طفيف، ولابد من ترشيد الإنفاق.

وأشاد النائب، بما أعلنته وزيرة التخطيط، بشأن وقف الاقتراض من الخارج، إلا في المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.