الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الصورة الأولى للمعلم على فاروق إسكندر شهيد الواجب بسوهاج

المعلم المتوفى
المعلم المتوفى

حصلت «الدستور» على الصورة الأولى للمعلم على فاروق إسكندر الذي توفى صباح اليوم فى حادث قطار أثناء ذهابه لامتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تلقيها إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بوفاة المعلم عزت فاروق إسكندر، نتيجة سقوطه من القطار قبل توقفه على محطة فرشوط متجهاً إلى إحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد وسام منصور التابعة للإدارة التعليمية بفرشوط محافظة سوهاج.

وتبين أن المعلم حاول النزول من القطار قبل توقفه على الرصيف، مما أدى إلى سقوطه ووفاته فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى  مشرحة مستشفى فرشوط المركزي بواسطة سيارة إسعاف وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتصريح بالدفن.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الرءوف حمدون رئيس النقابة الفرعية بسوهاج، ورئيس اللجنة النقابية بأبوتشت وفرشوط، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلم في مصابهم الأليم.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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