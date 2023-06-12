2 كيلو لحوم بلدى من بيت الزكاة للأسر الأولى بالرعاية بمعظم المحافظات

يُطلق بيت الزكاة والصدقات المصري مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»؛ لتوزيع ٢ كيلو لحوم بلدية للأسر الأولى بالرعاية حتى يوم عرفة، وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكد بيت الزكاة في بيان له اليوم الإثنين، أنه سيتم توزيع ٢ كيلو لحوم بلدية لكل أسرة فقيرة من الأولى بالرعاية في محافظات الوجه البحري والقبلي، والمحافظات الحدودية.

ينطلق فريق بيت الزكاة لبدء إجراءات توزيع اللحوم في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة حتى مغرب يوم عرفة، وذلك إيمانًا من البيت بدوره في دعم الأُسَر الفقيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

ويقدم «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ المِصْرِيَّ»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب- مساعدات مختلفة لغير القادرين، والأرامل، والمرضى الفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج وغيرها، وذلك في إطار صرف أموال الزكاة والصدقات المصري في مصارفها الشرعية.

كما يُطلِق البيت العديد من المبادرات لدعم الأسر غير القادرة على تدبير شؤون حياتها لرفع المعاناة عنهم؛ لنشر روح التكافل والسلام في مجتمعنا المصري.

يقول الله عز وجل: {‌وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۦمِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا}[الإنسان:8]، ويقول رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «‌صِيَامُ ‌يَوْمِ ‌عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» [رواه مسلم].