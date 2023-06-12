أولياء أمور يشتكون من تأخير فتح أبواب المدارس أمام الطلاب

اشتكى عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023، في أول أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، من تأخير بعض المدارس في فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة.

وقال أحد أولياء الأمور عبر جروب "حوار مجتمعي في التعليم" عبر تطبيق "الواتس آب"، بالرغم من تأكيدات الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس تفتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة في الثامنة والنصف صباحا أي قبل موعد الامتحان بـ"30 دقيقة" إلا أن هناك مدارس قامت بفتح الأبواب متأخرًا وإجراءات التفتيش تحتاج وقت مما ترتب عليه تأخير الطلاب في استلام ورق الامتحان.

ومن جانبها أضافت ولي أمر أخرى: "إجراءات التفتيش تحتاج لوقت خاصة لو كان دخول الطلاب من خلال بوابة واحدة صغيرة.. لذا نرجو أن تفتح المدارس أبوابها للطلاب من الساعة الثامنة صباحا بحيث يدخل الطلاب اللجان قبل بداية الامتحان بخمس بوقت كافي لتهيئة أنفسهم وأدواتهم.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: "نرجو إذا حدث تأخير في استلام الامتحان يجب تعويض الوقت المهدر للطلاب حيث أن التأخير لا ذنب للطلاب فيه.. فكل هذا يضيع من احل اجراءات التفتيش".

واستكملت الحزاوي: بداية الامتحانات المواد غير المضافة للمجموع شيء جيد للغاية حتى يتم تدارك المشاكل و يعتاد الطلاب على إجراءات التفتيش وتنظيم الدخول والخروج وكيفية استكمال بياناتهم بشكل صحيح.

وادي طلاب الثانوية العامة، اليوم امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، في أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات، بينما أدوا في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر ونصف.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.