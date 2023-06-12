الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مراقب سقط من سلم مدرسة أثناء متابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب اليوم الإثنين أحد المسئولين عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بكسر في الساق اليسرى، وذلك إثر سقوطه من على سلم مدرسة أثناء متابعة امتحانات الثانوية العامة في لجان مدرسة الشهيد أحمد الدرديرى للغات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، إشارة تفيد بإصابة "إسماعيل. إ"، مراقب امتحانات الثانوية العامة في لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 1843 بمدرسة الشهيد أحمد الدرديري للغات بمدينة العاشر من رمضان، بكسر في الساق اليسرى.

وتبين حدوث إصابة المراقب إثر سقوطه من على سلم المدرسة، وتم الدفع بعربة الإسعاف المتمركزة بالقرب من اللجة ونقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة.

إثر سقوطه الثانوية الشهيد أحمد الدرديري الشرقية العاشر من رمضان امتحانات الثانوية العام

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