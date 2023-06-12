الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تتسلم مسوغات تعيين المعاونين الجدد

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

تتسلم هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 209 و210 لسنة 2023، من دفعة 2018 بعد انتهاء تقديمات دفعة 2017 أمس الأحد.

وجاءت مسوغات التعيين كالتالى:

1. إقرار الذمة المالية بداية خدمة.

2. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

3. أصل شهادة الموقف من التجنيد.

4. استمارة 103 ع.ح مدموغة ومختومة.

5. الكشف الطبي "نموذج 111 ت.ص".

6. أصل شهادة الخدمة العامة للإناث حديثة.

7. طبعة برنت بالرقم التأميني.

8. 4 صورة بطاقة الرقم القومي حديثة مدون على إحدى الصور رقم التليفون المحمول.

9. قرار الاستقالة أو إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة، أو إقرار ما يفيد بعد العمل.

10. إفادة من أي بنك برقم الحساب البنكي الشخصي موجه إلى هيئة النيابة الإدارية.

11. عدد 6 صور شخصية حديثة بزي رسمي وخلفية بيضاء.

هيئة النيابة الإدارية مسوغات التعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد

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