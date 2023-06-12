اعترافات المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل بـ 6 أكتوبر

اعترف المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر أمام جهات التحقيق بـ 6 أكتوبر، بارتكابه واقعة السرقة، أنه استغل عمله في الشركة، واستولى على النقود وأنه أنفق جزءا من المبلغ المالي على متطلباته الخاصة، وأرشد عن باقي النقود.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حجزه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مجهول لمبلغ 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن أحد العاملين بالشركة وراء سرقة النقود، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المبلغ المالي، وذكر أنه أنفق جزءا منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.