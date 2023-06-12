الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل بـ 6 أكتوبر

حبس
حبس

اعترف المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر أمام جهات التحقيق بـ 6 أكتوبر، بارتكابه واقعة السرقة، أنه استغل عمله في الشركة، واستولى على النقود وأنه أنفق جزءا من المبلغ المالي على متطلباته الخاصة، وأرشد عن باقي النقود.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حجزه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق. 

 وكانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مجهول لمبلغ 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر. 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن أحد العاملين بالشركة وراء سرقة النقود، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المبلغ المالي، وذكر أنه أنفق جزءا منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

6 أكتوبر إتخاذ الإجراءات القانونية اعترافات المتهم التحريات السرقة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

اقتصادية قناة السويس: نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

صلاح ولاعبو المنتخب يهنئون الأهلى بالتتويج الإفريقى داخل المطار (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات