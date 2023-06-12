ارتياح بين طلاب الغربية لسهولة امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية

سادت حالة من الارتياح بين أولياء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية، المتواجدين أمام لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي، بعد علمهم بسهولة امتحان التربية الدينية، الذى انطلق اليوم في تمام التاسعة، وانتهى فى العاشرة والنصف، ومن بعده التربية الوطنية، الذى انطلق الحادية عشرة وينتهى عند الواحدة والنصف ظهرًا.

وأكد بعض الطلبة أن مادتى التربية الدينية والتربية، المقررتين على جميع الشعب الأدبى والعلمى بفرعيه، هما مادتان لا يُضافان للمجموع، ولكنهما هامتان جدًا حتى ولو لمجرد النجاح، متمنين أن تكون الامتحانات غير تعجيزية وفى مستوى الطالب المتوسط.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، التي انطلقت يوم السبت الماضى، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 116 لجنة على مستوى المحافظة، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، منهم 22606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، في لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، ووفرت المديرية، جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، حيث شملت تجهيزات اللجان تزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية التعليمية.

من جهته قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن.

وأضاف "حسن" أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدًا أن رؤساء اللجان سيتواجدون فى الاستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة حتى نهاية مدة الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الأجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

كما تم توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين، لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين، إلى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.